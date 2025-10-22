HABER

Yer: Manisa! Dayı ile yeğen arasında düello... Sokak ortasında bıçaklar çekildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda dayı ve yeğen arasında adeta düello yaşandı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bıçaklar çekildi. Yaralanan dayı ile yeğen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.

YARALANAN ŞAHISLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

