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Yer: Mardin! Freni patlayan tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Mardin’in Artuklu ilçesinde feci kaza meydana geldi. Freni patlayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Yer: Mardin! Freni patlayan tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, İstasyon Mahallesi’ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırmızı ışıkta bekleyen 3 transit minibüs, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil olmak üzere 7 araca çarptı.

MARDİN'DE FECİ KAZA

Yer: Mardin! Freni patlayan tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin tır kazası
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