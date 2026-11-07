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Yer: Marmaris! İçmeler Kanyonu’nda kaybolan şahıs bulundu

Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde doğa yürüyüşüne çıktığı kanyonda kaybolan şahıs, bölgeyi iyi bilen vatandaşların yardımıyla bulundu. Cep telefonunun şarjı biten ve yanında aydınlatma ekipmanı bulunmayan kişi, sağlık sorunu yaşamadan güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Yer: Marmaris! İçmeler Kanyonu’nda kaybolan şahıs bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde doğa yürüyüşüne çıkan bir şahıs, İçmeler Kanyonu’nda yönünü kaybederek mahsur kaldı. Şahsın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine emniyet ve jandarma ekipleri ile İçmeler Mahalle Muhtarlığı harekete geçti. İhbarın ardından bölgeyi iyi tanıyan vatandaşlar, kaybolan kişiye ulaşmak için kanyona çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bulunduğu yere ulaşan vatandaşlar, kendisini güvenli şekilde kanyondan çıkardı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Kaybolan vatandaşın cep telefonunun şarjının bittiği ve yanında herhangi bir aydınlatma ekipmanı bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeyi bilen vatandaşların yardımıyla güvenli alana ulaştırılan kişi, emniyet birimlerine ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Marmaris
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