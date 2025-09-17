HABER

Yer: Mersin! Anne, 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! 'Evi cinler sardı' deyip boğazını kesmiş

Mersin'de dün, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Revşan Demir (27) 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel'i bıçaklayarak öldürmüştü. Dehşete düşüren haberin detayları ise kan dondurdu. Anne Demir'in olaydan önce evde bağırarak 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Anne çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Kan donduran olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

"EVİ CİNLER SARDI" DEYİP KÜÇÜK ÇOCUĞUN BOĞAZINI KESTİ

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir'in olaydan önce evde bağırarak 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Demir, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. (DHA)

