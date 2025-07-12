HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Mersin! Cami müezzini bacağından bıçaklandı

Mersin'de bir cami müezzini bacağından bıçaklanarak yaralandı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Yer: Mersin! Cami müezzini bacağından bıçaklandı

Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı. Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralıRize'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

Anahtar Kelimeler:
Müezzin Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.