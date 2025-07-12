Yer: Mersin! Cami müezzini bacağından bıçaklandı

Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı. Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır