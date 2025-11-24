HABER

Yer: Mersin! Gümrükçülere rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de rüşvet operasyonu düzenlendi. 15'i memur 28 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı. Aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından rüşvet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şüphelilerden 27'si Mersin'de 1'i de Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işyeri ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda gümrüğe ait mühürün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki ifade işleminin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 18 şüpheliden 17'si adli kontrol şartı ile 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 Kasım 2025
24 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
