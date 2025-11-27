HABER

Yer: Mersin! Pusu kurup karısını pompalı tüfekle katletti

Kadın cinayetleri ülkenin kanayan yarası haline geldi. Mersin'de Emine Çelikaslan, eşi tarafından pompalı tüfekle katledildi. 3 hafta önce uzaklaştırma kararı sona eren cani koca Ali Çelikaslan, eşi Emine Çelikaslan'ı işe gitmek için dışarı çıktığında pompalı tüfekle vurdu. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı.

PUSU KURUP KARISINI KATLETTİ

İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 HAFTA ÖNCE BİTMİŞ

Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi.

Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.

