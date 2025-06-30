Yer: Mersin! Trafiği kapatıp drift atan sürücülere 52 bin TL ceza

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde yolu usulsüzce trafiğe kapatıp drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında vatandaşların görüntü çekerek yaptıkları ihbarlardan trafiği kapatan 3 araç ile drift atan bir otomobil tespit edildi.

Araç sahiplerine trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, drift atmak, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurmak suçlarından toplam 52 bin 531 TL idari para cezası verildi.

Ayrıca, dirft atan sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreli el konulduğu bildirildi. (DHA)