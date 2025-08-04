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Yer: Mudanya! Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde halkın ücretsiz yararlanması gereken plaja izinsiz şekilde şezlong koyup para alan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zabıta ekipleri ile şezlonglardan para isteyen kişiler arasında kavga çıktı.

Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi.

Yer: Mudanya! Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi 1

ZABITA İLE KAVGA ETTİLER

Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Yer: Mudanya! Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi 2

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Yer: Mudanya! Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi 3
Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mudanya kavga plaj
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