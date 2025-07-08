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Yer: Muğla!‘Dur’ ihtarından kaçarken 4 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 ekip otosuna çarpan Güven U. (40), otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulabildi. Gözaltına alınan Güven U.'nun uçucu madde etkisinde olduğu belirlendi.

Yer: Muğla!‘Dur’ ihtarından kaçarken 4 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 15.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Kötekli Mahallesi sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin araç içerisinde uçucu madde kullandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Yer: Muğla!‘Dur’ ihtarından kaçarken 4 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu 1

4 POLİS ARACINDA HASARA YOL AÇTI

Otomobil sürücüsü Güven U., polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Menteşe yönüne giden otomobilin sürücüsü Güven U., takip sırasında 4 polis aracına çarparak hasara neden oldu.

Yer: Muğla!‘Dur’ ihtarından kaçarken 4 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu 2

Hafif yaralanan Güven U.'nun araç trafiği ve yayalar için risk oluşturan kaçışı, polisin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sona erdi. Aracının lastiklerinin patlamasıyla durdurulan Güven U. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede Güven U.'nun uçucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. Güven U.'nun hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Muğla Araç
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