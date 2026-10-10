Yer: Muğla! Özel teknede yaralanan vatandaşa denizden tahliye edildi
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.
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Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti. Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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