Yer: Muğla! Özel teknede yaralanan vatandaşa denizden tahliye edildi

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır