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  4. Yer: Ordu... Su deposundaki arızayı gidermek istedi, içine düşüp hayatını kaybetti

Yer: Ordu... Su deposundaki arızayı gidermek istedi, içine düşüp hayatını kaybetti

03.03.2025 17:57
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Ordu’nun İkizce ilçesinde 75 yaşındaki Ahmet Zompur, evine su sağlayan depoda arızayı gidermek isterken düştüğü depoda boğularak hayatını kaybetti.

Yer: Ordu... Su deposundaki arızayı gidermek istedi, içine düşüp hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Zompur, 2,5 metre yüksekliğindeki su deposunda meydana gelen arızayı fark edince tamir için depoya çıktı. Olaya müdahale etmek isteyen Zompur, su dolu deponun içine düştü.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zompur’un boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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