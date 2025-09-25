HABER

Yer: Rusya! Havaalanında faciadan dönüldü! İki yolcu uçağı çarpıştı

Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova’daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpışması sonucu kuyruk kısmından hasar gördü.

Rusya’da uçak kazası meydana geldi. Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova’daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpıştı. Rossiya tarafından yapılan açıklamaya göre, ön bilgilerin, başka bir hava yolu şirketine ait bir uçağın kanadının Rossiya uçağının kuyruk kısmına temas ederek hasara yol açtığını gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan FV6097 sefer sayılı uçaktaki 100 yolcunun, başka bir uçağa alındığı belirtildi.

YARALANAN OLMADI

Savcılık Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı, olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Rus medyası, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin’in Hainan Havayolları’na ait Airbus 330 olduğunu ve Pekin’e gitmek üzere hazırlandığını bildirirken, uçaktaki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Rusya
