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Yer: Sakarya! Çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tırmandığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak’ta meydana geldi.

Yer: Sakarya! Çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yılmaz’ın direkte hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz’ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yılmaz’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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