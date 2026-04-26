Yer: Sakarya! ⁠Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve bir evde de hasar oluşurken, bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

SAKARYA'DA YANGIN: İKİ OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

MAHALLE YANARKEN DERBİ İZLEDİLER

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

