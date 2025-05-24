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Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Sakarya'da bir polis memurunun aracı Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı düşünülerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 adet kaleşnikof tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi.

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

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CEPHANELİK ÇIKTI!

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

Polis memuru olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis tabanca
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