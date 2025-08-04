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Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 70 yaşındaki adam kaldığı prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan prefabrik bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan 70 yaşındaki Ömer A.'nın kaldığı prefabrik evden gelen silah sesini duyan yakınları hızla eve koştu.

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 1

KOLTUK ÜZERİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren yakınları, Ömer A.'yı koltuk üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 3

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evin çevresine emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 4

Olay yeri inceleme ekipleri, prefabrik evde detaylı incelemelerde bulundu.
Polis, olayla alakalı inceleme başlattı. (İHA)

Yer: Sakarya! Prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 5Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silah
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