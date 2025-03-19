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  4. Yer: Sakarya! Uçuruma düşen otomobilde sıkışan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı

Yer: Sakarya! Uçuruma düşen otomobilde sıkışan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı

19.03.2025 01:17
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yer: Sakarya! Uçuruma düşen otomobilde sıkışan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı

Kaza 20.30 saatlerinde Maksudiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eyüp Dayıoğlu (43) idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Sürücü araçta sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının elverişli olmaması sebebiyle özel aparatlar kullanarak otomobilin bulunduğu alana inen ekipler araçta sıkışan Dayıoğlu'nu halata bağladıkları sedye yardımıyla kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu yaralı sıkıştığı yerden AFAD ekibi tarafından yola çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza
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