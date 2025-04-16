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Yer: Sakarya! Yem yüklü silobas devrildi: Yemler yola savruldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi D020 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan silobas dorse takılı TIR devrildi.

Yer: Sakarya! Yem yüklü silobas devrildi: Yemler yola savruldu

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Hataplı mevkiinde meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan silobas dorse takılı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çekici kısmından ayrılan silobas yola devrildi. Dorse içerisindeki yemler ise yola savruldu.

Sürücünün yan yatan çekici kısmından yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, yola dökülen yem sebebi ile ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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