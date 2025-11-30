HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Samsun! 3 motosikletle gelip ateş açtılar: Yaralılar var

Samsun'un Canik ilçesinde 2 husumetlisine 3 motosikletle ateş açıp yaralayan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.’nin yaralılar tarafından darp edildiğinden dolayı olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Yer: Samsun! 3 motosikletle gelip ateş açtılar: Yaralılar var

Olay, saat 15.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Y. (20) ve Yusuf İslam C. (18) sokak üzerinde bulunduğu sırada, 3 motosikletle gelen husumetlileri Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından çeşitli silahlarla ateş açıldı.

Yer: Samsun! 3 motosikletle gelip ateş açtılar: Yaralılar var 1

2 KİŞİ YARALANDI

Kadirhan Y. sağ dirsek, çene ve sol omzundan ağır, Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı.

OLAYIN NEDENİ DARP

Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.’nin yaralılar tarafından darp dildiğinden dolayı olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele3 bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele
Honduras'ta halk genel seçimler için sandık başındaHonduras'ta halk genel seçimler için sandık başında

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.