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Yer: Samsun! Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

Samsun'da kız evinden gelini alıp düğün salonuna giden konvoyda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yer: Samsun! Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız evinden gelini alıp fuar içindeki düğün salonuna giden düğün konvoyunda bulunan Turan Ç. idaresindeki 06 DLM 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki oturaklara çarptı ardından yol ortasında ters döndü.

Yer: Samsun! Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı 1

Kazada, sürücü Turan Ç. ile araçta bulunan Gülsevim Ç., Sevgi Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Düğün konvoyu kaza
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