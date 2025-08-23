HABER

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Samsun'da bir dairenin satışı için bir araya gelen ekip arasında tekmeli sopalı kavga çıktı. İddiaya göre daire alımı için kaporanın satış öncesi geri istenmesi üzerine çıkan tartışma sonrasında kavga döndü. Yaşanan kavgada ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde geçen hafta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.O (26) ile daire alım satımı için anlaşma yapılan 5 bin liralık kaporanın satış öncesi geri istenmesi meselesi üzerinden B.Y.(19) ve babası İ.Y. arasında tartışma çıktı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Tartışmanın büyümesiyle birlikte baba oğulun da aralarında bulunduğu kalabalık grup R.O.’ya saldırdı.

B.Y. ile babası İ.Y.’nin tekme ve sopalı saldırısına uğrayan R.O., kafasına aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı.

R.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

