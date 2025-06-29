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Yer: Samsun! Yedikleri yemek sonrası hastaneye koştular: Sayı artabilir

Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.

Yer: Samsun! Yedikleri yemek sonrası hastaneye koştular: Sayı artabilir

İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), yaklaşık 50 kişilik mevlit programı düzenlemek için ünlü bir mağazadan aldığı malzemelerle yemek yaptı.

HASTANEYE BAŞVURDULAR

Davetlilere mevlitte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 29 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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