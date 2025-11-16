Yer: Şanlıurfa! İnşaatta çökme: 5 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.
Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
