Yer: Şanlıurfa! İnşaatta çökme: 5 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.

AFAD, UMKE VE JANDARMA BÖLGEDE

Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER KURTARILDI

İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

