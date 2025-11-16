HABER

Yer: Şanlıurfa! İnşaatta çökme: 5 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökme sırasında çökme meydana geldi. Gelen son bilgilere göre göçük altında 5 işçinin kaldığı belirtildi. Bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan hummalı çalışmanın sonucunda işçiler kurtarıldı. Ancak 2 işçinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.

AFAD, UMKE VE JANDARMA BÖLGEDE

Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER KURTARILDI

İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

