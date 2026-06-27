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Yer: Şanlıurfa! Saman yüklü TIR yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman balyası yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yer: Şanlıurfa! Saman yüklü TIR yandı

Ögle saatlerinde Viranşehir ilçesi Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında seyir halindeki saman yüklü TIR'dan dumanların yükseldiğini fark eden ismi öğrenilemeyen şoför, aracı yolun sağına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının büyümemesi için saman balyalarının bir kısmı TIR'ın dorsesinden indirildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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