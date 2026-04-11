Yer: Şanlıurfa! Traktörle dereden geçerken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ensar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak sonrası debisi artan dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, akıntıya rağmen titiz bir çalışma yürüttü. İş makinesine bağlanan halatla traktöre ulaşıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahsur kalan 3 kişi, daha sonra güvenli şekilde tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır