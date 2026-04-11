HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Şanlıurfa! Traktörle dereden geçerken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereden traktör ile geçmeye çalışıp, mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.

Yer: Şanlıurfa! Traktörle dereden geçerken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ensar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak sonrası debisi artan dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, akıntıya rağmen titiz bir çalışma yürüttü. İş makinesine bağlanan halatla traktöre ulaşıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahsur kalan 3 kişi, daha sonra güvenli şekilde tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.