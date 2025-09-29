Yer: Sapanca Gölü! Gizemli yapı tekrar ortaya çıktı, kazma ve kürekle geldiler

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Kot seviyesi 29,13'e kadar düşen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde geçtiğimiz sene ortaya çıkan taş yapı, suyun çekilmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

KAZMA VE KÜREKLERLE GELDİLER

Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

