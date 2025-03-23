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  4. Yer: Saraçhane! Polislere saldırıp küfürler yağdırdılar, tepki çeken görüntüler

Yer: Saraçhane! Polislere saldırıp küfürler yağdırdılar, tepki çeken görüntüler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2025 02:45
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek gösterileri Saraçhane'de bugün de devam etti. Siyasilerin açıklaması sonrasında ortalık bir anda karıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polise saldıran bir grubun polise küfürler yağdırdığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Yer: Saraçhane! Polislere saldırıp küfürler yağdırdılar, tepki çeken görüntüler

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bugün akşam saatlerinde İmamoğlu ve 90 kişi adliyeye sevk edilmişti. İmamoğlu'nun adliyedeki ifade verme işlemleri tamamlandı. İlerleyen saatlerde Ekrem İmamoğlu hakkında kararın verilmesi bekleniyor!

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Saraçhane'de bugün de İmamoğlu'na destek gösterileri devam etti. Siyasi liderlerin konuşması sonrasında ortalık bir anda karıştı.

POLİSE KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grubun polise sinkaflı küfürler kullandığı görüldü. Görüntülerde şu ifadeler yer aldı:

**“Seni yetiştiren ananı s…

Küfür etmeyin

Küfür edin o…. Çocuğu bunlar”

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ekrem imamoğlu operasyonu
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