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Yer: Siirt! Bir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hava basılan traktör lastiğinin patlaması soncu 2 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Siirt! Bir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştü

Olay, dün Kurtalan ilçe merkezinde bulunan bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyonetin kasasındaki bir traktöre ait yedek lastik, hava basıldığı sırada patladı. Olayda 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Siirt! Bir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştü 1

DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Siirt! Bir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştü 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt
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