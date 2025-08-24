HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Şişli'de eşi Ejder Çakır (34) ile kavga eden Sevgi Çakır (35) evi terk ederek ikiz kardeşi Suat S.'nin evine gitti. Eşini getirmek için kayınpederinin dükkanına giden Çakır'a eşinin ikiz kardeşi Suat S. silahla ateş açtı. Diğer kayınbiraderi ağır yaralanan Ejder Çakır'ı hastaneye götürdü. Çakır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eniştesini acımadan öldüren Suat S. se "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" dedi. Cinayet anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti.

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu" 1

KONUŞMAK İÇİN GİTTİ, EŞİNİN İKİZ KARDEŞİ ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde kayınpederi Bahattin S.’yi (62) arayan Çakır, eşini eve geri getirmek amacıyla konuşmak için dükkanına geleceğini söyledi. Otomobiliyle dükkanın olduğu sokağa girdiği sırada Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S. silahla ateş açtı.

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu" 2

DİĞER KARDEŞ HASTANEYE GÖTÜRDÜ! HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden ve sol koluna isabet alan Çakır ağır yaralandı. Olayın ardından Suat S.’nin bir diğer kardeşi, eniştesi Çakır’ın aracına binip onu hastanenin acil servis bölümünü götürdü. Tedavi altına alınan Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu" 3

"ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU, SÜREKLİ ALKOL ALIYORDU"

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu" dediği öğrenildi. 25 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu" 4

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Ejder Çakır, eşinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. koşarak aracın yanına geldi. Suat S. silahını çıkararak Ejder Çakır’a art arda ateş ederek kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu" 5

TUTUKLANDILAR

Ejder Çakır'ı silahla vurarak öldüren Suat S. ve babası Bahattin S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat S. ve babası Bahattin S. çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetimSarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetim
Zelenskiy'den Rusya'ya baskı uygulanması çağrısıZelenskiy'den Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.