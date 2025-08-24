Yer: Şişli... Cinayet anı anbean kamerada! Eniştesini acımadan öldürdü: "Ablama kötü davranıyordu"

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİ, EŞİNİN İKİZ KARDEŞİ ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde kayınpederi Bahattin S.’yi (62) arayan Çakır, eşini eve geri getirmek amacıyla konuşmak için dükkanına geleceğini söyledi. Otomobiliyle dükkanın olduğu sokağa girdiği sırada Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S. silahla ateş açtı.

DİĞER KARDEŞ HASTANEYE GÖTÜRDÜ! HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden ve sol koluna isabet alan Çakır ağır yaralandı. Olayın ardından Suat S.’nin bir diğer kardeşi, eniştesi Çakır’ın aracına binip onu hastanenin acil servis bölümünü götürdü. Tedavi altına alınan Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU, SÜREKLİ ALKOL ALIYORDU"

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu" dediği öğrenildi. 25 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Ejder Çakır, eşinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. koşarak aracın yanına geldi. Suat S. silahını çıkararak Ejder Çakır’a art arda ateş ederek kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Ejder Çakır'ı silahla vurarak öldüren Suat S. ve babası Bahattin S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat S. ve babası Bahattin S. çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)