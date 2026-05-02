Yer: Sivas! El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız beldesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Göleti’nde yaşandı. Göletin kıyısına park edilen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, el freni çekilmeyince kendiliğinden hareket ederek gölete düştü. Otomobilin gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 SAAT SONRA ÇIKARILDI

İçerisinde kimse bulunmayan otomobili kurtarmak için AFAD ekipleri suya girerek halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suya gömülen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

