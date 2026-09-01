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Yer: Soma! Kontrolden çıkan araç AK Parti ilçe binasına girdi

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Manisa Soma ilçesinde bir araç kontrolden çıkarak AK Parti İlçe Başkanlığı binasına girdi. Toplantı salonuna kadar giren aracın sürücüsü yaralandı. O sırada binada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Öte yandan sürücü ilk ifadesinde, aracın freninin tutmadığını ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binası önündeki park alanından hareket etmek isteyen O.A. idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıktı.

Yer: Soma! Kontrolden çıkan araç AK Parti ilçe binasına girdi 1

PARTİ BİNASININ CAMLARINI KIRARAK İÇERİ DALDI

Hızla ileri fırlayan araç, parti binasının camlarını kırarak içeri daldı. Otomobil, bina içinde bir süre ilerledikten sonra ancak toplantı salonunda durabildi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Soma! Kontrolden çıkan araç AK Parti ilçe binasına girdi 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü O.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer: Soma! Kontrolden çıkan araç AK Parti ilçe binasına girdi 3

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "FREN TUTMADI, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİM"

Hastaneye kaldırılan sürücü O.A.'nın ilk ifadesinde, aracın freninin tutmadığını ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma ak parti
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