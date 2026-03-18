Yer: Tahran... Laricani için cenaze töreni: Meydanlar dolup taştı!

28 Şubat tarihinde başlayan ABD/İsrail-İran savaşında her saat yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İran siyasetinde önemli bir yeri olan Ali Laricani, İsrail istihbaratı tarafından suikasta uğramıştı. Hayatını kaybeden Laricani için bugün Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İran halkının yoğun katılım gösterdiği törenden ilk görüntüler geldi.

Yer: Tahran... Laricani için cenaze töreni: Meydanlar dolup taştı!
Doğukan Akbayır

19 gündür devam eden savaşta kayıplar artıyor. İran devlet medyasına göre, İranlı yetkililer, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin suikasta uğradığını açıklamıştı.

Yer: Tahran... Laricani için cenaze töreni: Meydanlar dolup taştı! 1

CENAZEDE İNSAN SELİ

Laricani için düzenlenen cenaze törenine İranlılar adeta akın etti. Tahran'da gerçekleştirilen törende meydanlar Laricani için oldu taştı.

Laricani, geçen ay ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan bu yana öldürülen en yüksek rütbeli yetkililer arasındaydı.

Yer: Tahran... Laricani için cenaze töreni: Meydanlar dolup taştı! 2

'MAKSİMUM YIKIM' HEDEFİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Saldırının etkisi, olay yerinden paylaşılan görüntülerle daha net ortaya ortaya çıkmıştı. Laricani’nin bulunduğu iddia edilen binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapıların da ciddi şekilde hasar aldığı görülmüştü.

The Times of India’ya konuşan uzmanlar, kullanılan mühimmatın yüksek yıkım gücüne sahip olduğuna dikkat çekerek, operasyonun yalnızca bir “nokta atışı suikast” olmadığını, maksimum yıkım hedefiyle gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

