Yer: Taksim! Trans bireyler bir kişiyi feci şekilde darbetti: "Ortaya al ortaya"

Olay, Taksim'de gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 8 trans birey bir adamı sokak ortasında kovalamaya başladı.
Kaçarken elindeki sopayla kendisini kovalayan trans bireylere vurmak isteyen adam kısa süre sonra yakalandı.
Adamı aralarına alan grup ise şahsı tekme, yumruk ve sopalarla feci şekilde darbetti. O sırada ise gruptan birinin "Ortaya alın" diyerek arkadaşlarına taktik verdiği duyuldu.
Öte yandan kavga sırasında bir dükkanın dışarıda bulunan masası devrildi. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırırken, adam daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.
