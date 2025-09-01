HABER

Yer: Tekirdağ! Park halindeki araçta öldürüldü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde korkunç cinayet yaşandı. Park halindeki araçta silahla vurulmuş halde bulunan Mesut Uyumaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlada park halinde bulunan bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DÖRT KURŞUN İSABET ETMİŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Mesut Uyumaz'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uyumaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

