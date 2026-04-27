Yer: Tokat... Henüz 21 yaşındaydı: Cenazesi araçtan bile indirilmedi!

Tokat'ta kene ısırmasına bağlı 21 yaşıondaki genç 10 gün önce rahatsızlandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedaviye alınan talihsiz genç hayata tutunamadı. Tokat'ın Zile ilçesine defnedilen genç ismin cenazesi ise alınan önlemler kapsamında araçtan indirilmedi.

Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan S.G, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurmuş, yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilerek KKKA şüphesiyle tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ ARAÇTAN BİLE ÇIKARTILMADI

S.G'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından genç, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde alınan önlemler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

