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Yer: Tokat! Husumetlilerin kavgasında bir kişi silahla ağır yaralandı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde husumetliler arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Yer: Tokat! Husumetlilerin kavgasında bir kişi silahla ağır yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde S.M. ve üç arkadaşı boş arazide alkol aldığı sırada, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.K. aracıyla olay yerine geldi. Araçtan inerek tabancayla S.M.’ye doğru 6 el ateş eden S.K., çıkan arbedede bacağından bıçakla yaralandı. Saldırının ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşan S.K., ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan S.M. ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa kavga
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