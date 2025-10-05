HABER

Yer: Tokat! Tartıştığı kişinin otomobilini ateşi verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişinin aracını kundaklayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye giden F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı anlar yer aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat
