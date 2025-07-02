HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Trabzon! Tartıştığı akrabasını tabancayla ağır yaraladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Mesut B., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Nizam B.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Yer: Trabzon! Tartıştığı akrabasını tabancayla ağır yaraladı

Olay, öğle saatlerinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mesut B. ile akrabası Nizam B. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Mesut B., yanında taşıdığı tabancayla Nizam B.'ye ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği Nizam B. yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nizam B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan jandarma teslim olan şüphelinin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korku dolu anlar! Tekne yan yattı, gazeteciler tehlike atlattıİstanbul'da korku dolu anlar! Tekne yan yattı, gazeteciler tehlike atlattı
Kocaeli'de orman yangını çıktıKocaeli'de orman yangını çıktı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.