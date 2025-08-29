HABER

Yer: Tunceli! Daha önce işlettiği restorana gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tunceli’de Hasan T., daha önce işletmeciliğini yaptığı restorana düzenlediği tabancalı saldırıda 2 kişiyi vurdu. Saldırıda Hasan Ç. yaşamını yitirdi, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Hasan T., olay yerindeki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

DEVRETTİĞİ RESTORANA GİTTİ KURŞUN YAĞDIRDI: ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İddiaya göre, daha önce restoranın işletmeciliğini yapan Hasan T., yanında getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.’ye ateş etti. Saldırı sırasında bölgede bulunan sivil polis, müdahalede bulunarak Hasan T.’nin elindeki silahı aldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali İhsan B. ise Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Bayır’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

