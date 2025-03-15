Yer: Tunceli! Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek: İç çamaşırı ve kulağından çıktı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav yolsuzluğunu deşifre etti. 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs jandarma tarafından tespit edildi.

CEP TELEFONU VE MİKROFON ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi. Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Jandarma ekipleri, sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan ikinci bir şahsı da takibe aldı. Araç içinde yakalanan bu kişinin, kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

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