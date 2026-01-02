HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Tunceli! Yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, köpekler koruma altına alındı.

Yer: Tunceli! Yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü’nde, yeni doğmuş bir köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek ise jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandıTerör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybettiBabasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.