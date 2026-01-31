Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

40 TATİLCİ KURTARILDI

Tahliye işlemlerine hemen başlandı. Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.