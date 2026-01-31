HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı

Kış turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ'daki Fahri Otel telesiyejinde teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sırasında telesiyejdeki 40 tatilci mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 40 tatilci kurtarıldı.

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı
Doğukan Akbayır

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı 1

40 TATİLCİ KURTARILDI

Tahliye işlemlerine hemen başlandı. Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı 2

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı 3

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı 4

Yer: Uludağ! 40 kişi telesiyejde mahsur kaldı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar 900 milyonluk işlem hacmiYasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar 900 milyonluk işlem hacmi
Kanal tedavisi hayatını kabusa çevirdi!Kanal tedavisi hayatını kabusa çevirdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.