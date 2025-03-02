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  4. Yer: Zonguldak! Ormanda gezinirken karacaları fark ettiler, o anları hemen kayda aldılar

Yer: Zonguldak! Ormanda gezinirken karacaları fark ettiler, o anları hemen kayda aldılar

02.03.2025 13:33
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02.03.2025 13:33
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Zonguldak'ta iki karaca, kar nedeniyle adeta beyaz örtüsünü giyen ormanda gezinirken amatör kamera tarafından kaydedildi.

Devrek ilçesinde, kış güzelliğini görüntülemek için Göldağı mevkisine giden bir grup, ormanda gezinti yaparken iki karacayı fark etti. Doğa severler, bu özel anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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BİR SÜRE DOLAŞIP GÖZDEN KAYBOLDULAR

Kayıtlarda, karacaların bir süre bölgede dolaştığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Karaca ve doğa severlerin karşılaşması, doğanın içinde saklı güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak karaca
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