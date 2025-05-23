Yere çöp atan vatandaşı uyardı... Belediye başkanının gözüne baka baka yaptı! 'Pes' dedirten anlar sosyal medyada olay oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aracıyla ilerleyen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yere çöp atan bir vatandaşa müdahale etti. Önündeki bir aracın camından çöp atıldığını gören Başkan Yılmaz, söz konusu aracı durdu. Aracın camından çöpü dışarı atan vatandaşı uyaran Yılmaz, aldığı yanıtla şaşkına döndü.

Başkan Yılmaz, aracını durdurduğu vatandaşın yere attığı çöpü yerden almasını istedi.

ÇÖPÜ YERDEN ALIP BU KEZ DE ARACIN ALTINA ATTI

Başkanın uyarısına uyan vatandaş, çöpü yerden aldı ancak ardından "Alıp buraya atayım" diyerek bu kez çöpü aracının altına fırlattı.

BAŞKAN YILMAZ SİNİRLENDİ: "ÇABUK AL ONU ORADAN"

Bu davranış karşısında sinirlenen Başkan Yılmaz, “Çabuk al onu oradan” diyerek sert tepki gösterdi.

"BEN KAFADAN SAKATIM"

İkilinin arasında gerginlik yaşanırken vatandaş, bu davranışını “Ben kafadan sakatım” sözleriyle savundu.

"CEHALET KADAR BERBAT BİR ŞEY YOK"

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği olay, “Ülkenin özeti resmen”, “Gezdiğimiz her yer çöplük oldu” ve “Cehalet kadar berbat bir şey yok” yorumlarını beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay, çevre duyarlılığı konusunda toplumun ne kadar bilinçli olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı. Başkan Yılmaz’ın tepkisi kadar vatandaşın savunması da uzun süre konuşulacağa benziyor.