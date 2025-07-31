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Yere düşen kadını tekmelemeye devam etti! Konya'da infial yaratan anlar: Saldırgan serbest bırakıldı

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Konya'da kendini bilmez bir vatandaş bir kadına korkunç bir şekilde şiddet uyguladı. Yere düşen kadını tekmeleyen gözü dönmüş saldırgan, çığlıklara aldırmadan kadını darbetmeye devam etti. Akılalmaz anlar kameraya yansıdı. Saldırgan serbest bırakıldı.

Olay Konya'nın Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Y.M.V. ile aynı binanın zemin katında oturan 43 yaşındaki D.G. arasında güvenlik kamerası taktırma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YERE DÜŞEN KADINI ÖLDÜRESİYE DARBETTİ

Öfkeyle balkonundan tente üzerine inen D.G., burada dengesini kaybederek zemine düştü. Bu sırada aşağıda bulunan Y.M.V, yere düşen kadına şiddet uygulamaya başladı.

Yere düşen kadını tekmelemeye devam etti! Konya da infial yaratan anlar: Saldırgan serbest bırakıldı 1

AYAĞA KALKAN KADINA ŞİDDET UYGULAMAYA DEVAM ETTİ

Olay esnasında D.G.’nin çocuğu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde çocuğun çığlıklarının duyulması olayın dehşetini gözler önüne serdi. Kadının kendisini toparlayarak karşılık vermek istemesi üzerine, şiddetin ikinci kez uygulandığı da kayıtlara geçti.

Yere düşen kadını tekmelemeye devam etti! Konya da infial yaratan anlar: Saldırgan serbest bırakıldı 2

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN SERBEST

Ekol TV'nin haberine göre; gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp edilen kadın ise hastaneye kaldırıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kadına şiddet Konya darp şiddet
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