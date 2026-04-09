Yere yatırıp, parke taşıyla defalarca kafasına vurdu! Korkunç anlar

Nevşehir'de, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve hakkında 'uzaklaştırma' kararı olduğu öğrenilen B.C., iddiaya göre eski eşinin birlikte yaşadığı A.B.'yi, yumruk ve taşla öldüresiye darp etti. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D.C. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı.

PARKE TAŞIYLA DEFALARCA VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

YOZGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Uzaklaştırma kararı olan ve cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen B.C., yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Lübnan'a destek İsrail'e rest: "Parmağımız tetikte..."İran'dan Lübnan'a destek İsrail'e rest: "Parmağımız tetikte..."
Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandıGaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir darp
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

