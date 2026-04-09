Yere yatırıp, parke taşıyla defalarca kafasına vurdu! Korkunç anlar

Nevşehir'de olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D.C. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı.

PARKE TAŞIYLA DEFALARCA VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

YOZGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Uzaklaştırma kararı olan ve cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen B.C., yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır