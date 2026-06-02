HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yerebatan Sarnıcı'nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi noktalarından Yerebatan Sarnıcı'nda bugün tahliye ve devir işlemleri başladı. Mahkeme kararını verdi, İBB'nin itirazı reddedildi ve ünlü mekan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Yerebatan Sarnıcı'nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

İstanbul’un sembolik yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nda bugün hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen tarihi yapı, bugün saat 10.00 itibarıyla tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Yerebatan Sarnıcı nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne devredildi 1

Sarnıç, yeni düzenleme yapılana kadar ziyarete kapatıldı.

2022’DE RESTORE EDİLMİŞTİ

Yerebatan Sarnıcı, İBB Miras tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2022 yılında yeniden ziyarete açılmıştı.

Yerebatan Sarnıcı nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne devredildi 2

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sarnıcın restorasyonun ardından yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Akın, Türk vatandaşlarının 1 TL karşılığında sarnıcı ziyaret edebildiği uygulamadan da yaklaşık 500 bin kişinin yararlandığını söyledi.

Yerebatan Sarnıcı nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne devredildi 3

ZİYARETE NE ZAMAN AÇILACAK?

Devir işlemi sonrası Yerebatan Sarnıcı’nın ziyaretçilere ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İstanbul’un en yoğun turistik noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’ndaki kapanmanın ne kadar süreceğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yerebatan Sarnıcı nda İBB dönemi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne devredildi 4

İBB'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sıcaklar zirveye çıkıyor: Tarih verildi!İstanbul'da sıcaklar zirveye çıkıyor: Tarih verildi!
Sinop açıklarında bulundu! Alarma geçildiSinop açıklarında bulundu! Alarma geçildi

Anahtar Kelimeler:
sarnıç Yerebatan Sarnıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Kepazelik....
Yıllardır bakımsız olan yer, tertemiz bir hale getirilince el koyalım dediler herhalde.
ahtapot misali 😅
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.