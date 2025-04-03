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Yerin 80 metre altındaki gölde kayık keyfi

03.04.2025 16:04
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İran'a gelen 18 kişilik turist grubu, Mahabad şehrindeki Saholan Mağarası'nın 80 metre derinliğindeki gölde kayıkla tur yapmanın keyfini çıkardı.

Yerin 80 metre altındaki gölde kayık keyfi

İran'ın Mahabad kentinin 43 kilometre doğusunda bulunan ve ülkenin ikinci su mağarası olan Saholan Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İran'a gelen 18 kişilik turist grubu, Mahabad şehrindeki Saholan Mağarası'nın 80 metre derinliğindeki gölde kayıkla tur yapmanın keyfini çıkardı. Turistler mağaranın 80 metre derinliğinde yer alan gölde kayıklarla keyifli zaman geçirdi. Yüksekovalı gruba rehberlik yapan Vahid Arjomand, 18 kişilik grupla İran turuna çıktıklarını belirterek, "Mahabad gezisi sonrasında bölgenin turistik yeri olan Saholan Mağarası'nı ziyaret ettik. Mağara, 1890 yılında Fransız araştırmacı Jacques de Morgan tarafından keşfedilmiş ve bölgede bulunmuş. 80 metre derinlikteki görün derinliği 62 metredir. Bugün 18 kişilik grup, 80 metre derinlikteki gölde tekne turu yaptı" dedi.

Turist grubundan Mehdi Gözey "Dört günlük İran turumuzda farklı kentlerde tarihi yerleri gezdik. Mahabad ziyaretinden sonra doğal Saholan Mağarası'na geldik. Mağara yerin 80 metre derinliğinde. 18 kişilik grubumuzla kayık keyfi yaptık. Muazzam bir ortam var. herkesin gelip görmesini isteriz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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