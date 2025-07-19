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Yerine işe alınan site görevlisini baltayla öldürdü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir sitenin eski görevlisi S.Ş., kendisinin yerine işe alınan Soner Boztepe'yi (29) baltayla başına vurarak öldürdü. Olayın ardından evinin yakınında yakalanıp, gözaltına alınan S.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerine işe alınan site görevlisini baltayla öldürdü

Olay, dün 02.00 sıralarında, Ovacık Mahallesi'ndeki Bostancı Sitesi sahilinde meydana geldi. S.Ş. kendisinin yerine işe alınan site görevlisi Soner Boztepe’ye arkadan yaklaşarak, başına baltayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Boztepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemleri için Boztepe’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Boztepe'nin cenazesi Ovacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri S.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EK GELİR İÇİ SİTEDE İŞE BAŞLAMIŞ

Öte yandan, Boztepe'nin Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı ve akşamları da ek gelir için birkaç gün önce sitede S.Ş'nin yerine işe başladığı öğrenildi. S.Ş'nin ailesiyle birlikte sitede kendilerine verilen dairede kalmaya devam ettiği, olaydan birkaç gün önce S.Ş'nin 'Ekmeğimi elimden aldın' dediği ve ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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